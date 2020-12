Jongen gooit vuurwerk naar paard, dier overlijdt

Twee amazones gingen op pad met hun paarden voor „een rustig staprondje.” Tijdens een ritje door het dorp werd er vuurwerk over de schutting vanuit een tuin op straat gegooid. De vrouwen vroegen om vanwege de paarden daarmee te stoppen, maar toch belandde er een grondtol vlak voor de paarden. De dieren schrokken daar zo erg van dat ze zich abrupt omdraaiden en weg wilden. Hierbij kwam de 13-jarige ruin ten val.

„Het gevallen paard durfde een van de benen niet meer te belasten en wilde geen stap meer verzetten”, zo schrijft de eigenaar van pensionstal De Paardenstek op Facebook. Met een trailer werd het paard teruggebracht naar de stal. Een dierenarts stelde inwendig letsel aan het linkerachterbeen vast. Na een paar dagen zware pijnstillers gebruiken was er nog geen verbetering. Er werden nieuwe onderzoeken gedaan en de uitkomst bleek schokkend. „De vele gescheurde banden en meerdere botsplinters rondom het gewricht zouden blijvend pijn en kreupelheid voor het paard betekenen, zodat er maar één optie overbleef, het paard uit zijn lijden te verlossen en te euthanaseren.”

De jongen die het vuurwerk gegooid had bleek erg geschrokken te zijn van de gevolgen van zijn actie. „Dat dit het gevolg van zijn daad zou zijn, had de jongen zich nooit gerealiseerd en zeer waarschijnlijk zal hij ook nooit zoiets meer doen. Het paard komt er niet meer door terug, maar hopelijk is dit bericht een stimulans aan alle ouders om hun kinderen nogmaals op de gevaren van vuurwerk te wijzen. Hopelijk blijft zo mens en dier in de toekomst veel leed bespaard.”