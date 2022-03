Gündoğan: ’Maandag weer terug in de Kamer’

Gündoğan werd volgens de rechtbank in Amsterdam ten onrechte uit de fractie gegooid. Gündoğan werd kort daarvoor door Volt beticht van (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. De rechtbank oordeelde echter dat de schorsing en de beëindiging van haar fractielidmaatschap onterecht waren en per direct moeten worden ingetrokken. De rechtbank raadde Volt en Gündoğan aan om in mediation te gaan.

’Griekse pornovilla’

Na de uitspraak zijn in zowel De Telegraaf als NRC artikelen verschenen waarin diverse partijgenoten een boekje open deden over de gang van zaken. Zo was Gündoğan lid van een appgroep met de naam ’Griekse pornovilla’ waarin volgens bronnen ongewenste uitspraken over ongevaccineerden zouden zijn gedaan.

In NRC deden vijf melders een boekje open over hun ervaringen. Zij lieten die krant onder andere optekenen dat Gündoğan in een dronken toestand een arm om de middel van een Volter had geslagen en zin had in seks met hem. Gundogan ontkende dat bij Jinek. Ook zijn er aantijgingen dat Volters zich ’onveilig’ voelen als Gündoğan terugkeert in de fractie. Volgens bronnen zou het Kamerlid in het verleden ’tirades’ hebben afgestoken tegen medewerkers en ’tikken op de billen’ hebben gegeven. Ook dat wordt ontkend.

Gündoğan zegt donderdagavond: „Ik ben niet veilig in mijn eigen partij! Ik heb altijd geprobeerd te deëscaleren.” Dat Volt-leider Laurens Dassen en Kamerlid Marieke Koekkoek eisen dat de aangifte van Gündoğan van tafel moet voor ze tot een normalisatie van de situatie overgaan, noemt Gündoğans advocaat Geert-Jan Knoops ’juridische chantage’. Samen met zijn partner Carry Knoops wijst hij erop dat de rechter heeft geoordeeld dat er door Volt schade is toegepast aan Gündoğans reputatie. De raadslieden benadrukken het feit dat Volt tijdens de rechtbank heeft gezegd dat zij het vonnis zullen respecteren. Maar volgens Knoops is dat nu niet het geval. Hij noemt het lekken van informatie ’een achterbakse manier’ om alsnog van Gündoğan af te komen. „Laat ze dan maar in hoger beroep gaan”, aldus de raadsman op felle toon.

Zelfreflectie

Gündoğan zegt dat zij na de uitspraak al ’zelfreflectie’ heeft getoond en nog steeds voor haar partij wil werken in de Tweede Kamer. Ze wil koste wat kost terugkeren bij Volt. „De partij is meer dan de fractie”, zegt ze. „Ik ga maandag terug.”