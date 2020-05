LIVE | In België moet je voortaan je eigen stukje strand reserveren

Mensen die een dagje aan het strand willen liggen in Oostende zullen van tevoren een plekje moeten reserveren. De Vlaamse kuststad gaat een reserveringssysteem invoeren voor de drukste stukken strand, meldt burgemeester Bart Tommelein dinsdag.

Het strand mag niet te vol worden in verband met het coronavirus. Inwoners van de stad krijgen voorrang, evenals mensen die er een tweede verblijf hebben en hotelgasten. Een plaats reserveren is gratis, maar het aantal plekken is beperkt. Minder drukke delen strand blijven vrij toegankelijk. Het systeem wordt in juni getest.

Eerder werd bekend dat het naaktstrand in het zuidelijker gelegen Bredene deze zomer gesloten blijft om te voorkomen dat blote badgasten op een kluitje liggen. Het naaktstrand in Bredene is het enige aan de Belgische kust. Het is volgens de burgemeester te moeilijk om op dit stukje naturistenstrand de afstandsregels in acht te nemen

Gouverneur van West-Vlaanderen Carl Decaluwé deed onlangs een oproep aan de burgemeester van kustplaatsen om het aantal strandbezoekers deze zomer zoveel mogelijk te beperken en te spreiden.

