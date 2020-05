LIVE | ’Terrassen openen gaat altijd anders dan je op papier denkt’

Het kabinet handelt onverstandig als het niet op het Bredase aanbod ingaat om de horeca in de stad al vast te laten oefenen met de nieuwe regels .Dat stellen de Bredase burgemeester, Paul Depla, en de plaatselijke voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland, Johan de Vos.

De Vos wil op 25 mei een ’oefendag’ organiseren. Gemeente en politie staan achter zijn voorstel, zegt hij.

Depla, die ook voorzitter is van de G40, het netwerk van veertig grote en middelgrote steden in Nederland, bevestigt dat: „Het kabinet vraagt bij monde van Rutte aan de samenleving om te oefenen op de nieuwe situatie als straks de maatregelen meer versoepeld zijn. Dat gebeurt dus in bijvoorbeeld aangewezen verzorgingshuizen. Als op 1 juni de terrassen open mogen, kunnen we beter voorbereid zijn. Het gaat altijd anders dan je op papier denkt. Door een dag te oefenen, kun je een hoop verrassingen rond bijvoorbeeld handhaving voorkomen.”

Breda overweegt niet om het plan toch door te zetten als de regering vasthoudt aan 1 juni als eerste openingsdag. De Vos: „Maar als er dan problemen zijn, dan laat ik minister Grapperhaus wel weten dat hij veel had kunnen voorkomen door op ons aanbod in te gaan. Het aanbod is serieus, we hebben een goed plan. We willen de stroom bezoekers in kaart brengen, we willen weten wat er 1 juni op ons afkomt.”

