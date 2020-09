Driehonderd mensen uit kamp Moria naar Italië

Ⓒ ANP / HH

ROME - Italië is bereid 300 voormalige bewoners van het afgebrande vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos over te nemen. De katholieke organisatie Sant’Egidio tekende dinsdag in Rome een akkoord over de opvang. Het gaat vooral om families, kwetsbare mensen en alleenstaande minderjarigen.