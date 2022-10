LIVE | Vierde zittingsdag Mallorcazaak met hoofdverdachte Sanil B.

Volg het verslag van Saskia Belleman onderaan dit bericht.

In het strafproces, dat twaalf dagen duurt, heeft tot nu toe nog niemand van de negen Hilversumse verdachten verteld wie met Heuvelman heeft gevochten. Dit ondanks de eerdere oproep van de rechtbank om openheid van zaken te geven. „Wees een vent en vertel nou wat er gebeurd is”, zei een van de rechters dinsdag op de eerste dag van de inhoudelijke behandeling. Volgens de rechtbank staat vast dat alleen de Hilversumse groep een gewelddadige confrontatie met Heuvelman en diens vrienden hebben gehad.

De man uit Waddinxveen werd vorig jaar op 14 juli kort na 02.00 uur samen met vrienden ernstig mishandeld tijdens een confrontatie op de boulevard van badplaats El Arenal op het Spaanse eiland Mallorca. Hij belandde bewusteloos op straat voor café De Bierexpress, waarna hij nog diverse malen zou zijn geschopt. Het slachtoffer overleed op zondag 18 juli 2021 aan zijn verwondingen.

Dna

De rechtbank behandelt deze week de feiten, waarbij B. als laatste van de in totaal negen verdachten wordt gehoord. B. heeft het langst in voorarrest gezeten. Op zijn schoen is een dna-spoor van Heuvelman gevonden, al bestrijdt zijn advocaat Peter Plasman dat op basis van tegenonderzoek. Dna-deskundigen komen naar de rechtbank om daar toelichting op te geven.

Medeverdachten Mees T. (19) en Martijn T. (20) belandden deze week opnieuw in voorarrest. T. zit sinds dinsdag vast omdat hij voorwaarden had geschonden die aan zijn vrijlating waren verbonden. T. werd donderdag in de rechtbank aangehouden. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem ervan te hebben gelogen toen hij in juni onder ede als getuige werd gehoord bij de rechter-commissaris.