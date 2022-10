Premium Het beste van De Telegraaf

’Als ik zou weten wat er is gebeurd, dan zou ik het vertellen’ Sanil B. geeft wangedrag toe, maar ontkent Carlo te hebben geschopt

LELYSTAD - Het moet iemand van zijn vriendengroep zijn geweest die Carlo Heuvelman de dodelijke schoppen tegen het hoofd gaf. Maar hij was het niet. Dat zei Sanil B., de hoofdverdachte in de Mallorcazaak vrijdag tegen de rechtbank in Lelystad tijdens de derde dag van het proces tegen negen verdachten. „Als ik zou weten wat er is gebeurd, dan zou ik het vertellen”, zei Sanil B. „Ik snap niet dat iemand hiermee kan leven.”