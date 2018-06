’Aannemer kraanongeluk Alphen failliet’

In 2015 was BSB betrokken bij het kraanongeluk met de Koningin Julianabrug. Door de crash werden vier huizen verpletterd. Niemand raakte gewond.

Echter, het kraanongeluk in Alphen is níet de reden van het failissement. Op 8 september van dit jaar vond er een dodelijk ongeval plaats, toen bij een renovatie van een sluis in Driel een duiker om het leven kwam. Directeur Jan Pesie zegt tegen Omroep Friesland dat dát het bedrijf de kop heeft gekost.

„Daardoor liepen de werkzaamheden drie weken vertraging op. Dat zorgde voor 1,5 miljoen euro extra kosten voor ons, die we niet op iemand konden verhalen. Daardoor konden we het financieel niet redden.”

