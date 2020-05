Advocaat Kasem beschuldigd van lekken naar Taghi

De strafpleiter, die op de basisschool bij Taghi in de klas zou hebben gezeten, zou in het grote politieonderzoek 26Koper naar een vermeend moordcommando informatie hebben doorgespeeld over de laatste stand van zaken aan de groep van Ridouan Taghi. Kasem zou dit hebben kunnen doen doordat hij als advocaat van een van de verdachten de beschikking had over een gedeelte van het strafdossier.

Het Openbaar Ministerie ontkent noch bevestigt in een officiële reactie verdenkingen dat Kasem informatie aan de groep van Taghi verstrekte, zoals het AD vrijdag meldde. Het OM wil ook niet ingaan op de vraag of het klopt dat de deken van de Orde van Advocaten over de vermeende rol van Kasem is geïnformeerd.

Het veronderstelde doorspelen van informatie kwam aan het licht dankzij het recent ontcijferen van versluierde gesprekken via pgp-telefoons van Taghi. Uit berichten die onlangs aan het strafdossier zijn toegevoegd, blijkt dat Taghi in 2015 in paniek raakte door de arrestatie van de 26Koper-groep. Hij eist van handlangers meer informatie en op 17 juli 2015 stuurde Zakaria el H. een bericht aan Taghi dat hij mogelijk meer informatie krijgt. „Ik heb net de man gesproken die Devil helpt. Het broertje van Mussa”, stuurt El H. aan Taghi.

Hoofdverdachte

Met Devil wordt een van de hoofdverdachten bedoeld, die op dat moment Khalid Kasem als advocaat heeft. Kasem zou inderdaad een oudere broer hebben die Mussa heet. Khalid Kasem wilde dat bevestigen noch ontkennen. „Over mijn familie zeg ik niets”, aldus Kasem, die verder liet weten ’Devil’ slechts twee dagen te hebben bijgestaan, omdat zijn cliënt liever in zee ging met advocaat Leon van Kleef.

Kasem had echter nóg een cliënt in het 26Koper-onderzoek en beschikte ook om die reden over het strafdossier. Khalid Kasem ontkende gisteravond met klem uit dossiers te hebben gelekt. Kasem wil ook niet zeggen of hij met Taghi in de klas zat en ontkent dat hij in het verleden banden had met de Bad Boys uit Utrecht. Uit deze zeer criminele groepering ontstond later de bende van Taghi en Said Razzouki.

Khalid Kasem en Peter R. de Vries werkten sinds eind 2017 samen in een advocatenkantoor. Ⓒ ANP

„Hij heeft me met grote stelligheid gezegd dat de beschuldiging niet klopt”, antwoordt Peter R. de Vries op vragen over Kasem en benadrukt dat de advocaat in 2015 nog niet aan het advocatenkantoor was verbonden. „Bovendien”, zo stelt De Vries, „als het OM het allemaal zo ernstig vindt, waarom wordt dan geen actie ondernomen? Dan is het kennelijk allemaal niet zo sterk als het lijkt.” De Vries trad gisteren terug als directeur van de maatschap van zijn zoon Royce en Khalid Kasem maar stelt dat de ’affaire’ rond Kasem daar niets mee van doen heeft. De Vries: „Over het waarom van mijn terugtreden als directeur geef ik volgende week uitleg.”

Ook advocaat Leon van Kleef, die volgens Khalid Kasem ’Devil’ na twee dagen ging bijstaan, ontkent aan de groep Taghi informatie te hebben doorgespeeld. „En ik heb ook niet met Taghi op de basisschool gezeten en heb geen broer die Mussa heet”, aldus Van Kleef.

Het mogelijk lekken door advocaten in het Marengo-onderzoek is politie en OM al langer een doorn in het oog. Het is volgens onderzoeksbronnen niet voor het eerst dat uit ontcijferde pgp-communicatie blijkt dat de groep Taghi advocaten gebruikte om achter informatie uit het Marengo-dossier te komen. Politie en OM hebben zich daarover recent nog beklaagd bij de dekens van de Orde van Advocaten in Rotterdam en Amsterdam en daarbij ook namen genoemd van advocaten.