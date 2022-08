Burgemeester over ’ramp’ in Nieuw-Beijerland: ’Mensen zijn echt in shock’

Wat een gezellig barbecuefeest had moeten worden van de lokale ijsvereniging IJsclub de Kom, liep uit op een regelrechte ramp, benadrukt Aptroot in een interview met RTV Rijnmond. Momenteel leven veel betrokkenen nog in grote onzekerheid, want het is nog steeds niet duidelijk hoeveel dodelijke slachtoffers er precies zijn gevallen. De politie bevestigde zaterdag dat er in ieder geval twee doden zijn gevallen. Na het ruimen van de vrachtwagen kan de politie dit aantal met zekerheid vaststellen. ,,Ik heb met een aantal betrokkenen gesproken. Sommige mensen zijn uitermate bezorgd, omdat ze niet weten wat er met hun familielid of goede vriend of vriendin aan de hand is”, zegt Aptroot.

Zo sprak hij mensen die zichzelf en hun kinderen in veiligheid konden brengen, terwijl zij ook hadden gezien hoe anderen juist geen geluk hadden. ,,Het verdriet en de onzekerheid zijn groot. Dit is echt een ramp”, benadrukt hij. De waarnemend burgemeester is zaterdag veel bezig geweest met betrokkenen. Niet alleen met slachtoffers, maar ook met familieleden en vrienden van hen.

De mensen in de omgeving zijn volgens Aptroot erg betrokken met elkaar. ,,Een type dorp waar de zorg voor mensen voorop staat. We laten elkaar niet los hier”, zegt hij. En dat is als burgemeester eigenlijk je eerste taak, vindt Aptroot.