ME houdt meer dan 20 mensen voor overlast bij Amsterdamse kermis

De politie kan niet precies zeggen om wat voor ongeregeldheden het gaat. „De ME heeft opgetreden en een aantal ordeverstoorders zijn aangehouden. We hopen dat de rust nu weer zal terugkeren.” Op beelden van de lokale zender AT5 is te zien dat er dinsdagavond vuurwerk werd afgestoken en dat er een klein brandje was.

Maandag werd vanwege de onrust besloten dat de kermis om 19.00 uur al dicht zou gaan in plaats van 22.00 uur. Afgelopen weekend zou er zwaar vuurwerk zijn afgestoken op de kermis zelf. De eigenaar van de kermis besloot daarop beveiligers in te zetten die bezoekers bij de ingang fouilleren, zo meldde Het Parool eerder.