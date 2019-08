De Hongaarse reporter vraagt beleefd in het Engels of hij ons wat mag vragen. Geen probleem, lachen we. Waarna twee vrienden en ik worden bevraagd in het Hongaars. Als wij dan ook maar in het Nederlands antwoorden, trekt de reporter bewust rare bekken. Doel van het item: laten zien dat Sziget een internationaal feestje is geworden.