Duitsland pakt Nederlandse mensensmokkelaar

De politie controleerde maandagochtend twee mensen op de parkeerplaats. Ze bleken geen verblijfsvergunning of visum te hebben, dus mochten niet in Duitsland zijn. Ze gaven aan dat ze met drie anderen, onder wie een kind, vanuit Turkije via Griekenland naar Italië waren gereisd. Daar pikte de Nederlander ze op. Hij reed ze naar Duitsland.

De Nederlander is voorgeleid en blijft voorlopig vastzitten. De vijf Syriërs hebben asiel aangevraagd. Het is niet bekend of Duitsland hun eindbestemming was.