Mist rond pauzebesluit wegen: ’Die stukken kan de minister toch gewoon toesturen?’

Kamerlid Stoffer (SGP) vraagt woensdag opheldering bij VVD’er Harbers over de ’pauzelijst’. Stoffer -zelf ooit werkzaam bij Rijkswaterstaat- wil wel eens weten waarom plannen bij de ring Utrecht wél doorgaan en die op de A1 bij Hoevelaken niet. En waarom de Lelylijn, waarover in de verste verte geen tracébesluit is genomen wél? En: waarom de verkeersonveilige N35 bij Mariënheem niet?

Maar echte antwoorden krijgt het Kamerlid niet van de minister. „Ik wil precies weten welke stikstofruimte per project nodig is”, probeert Stoffer het nogmaals. Maar dan blijkt dat de minister die informatie niet kan geven. Hij ’verwacht’ bij de 17 projecten tegen stikstofproblemen aan te lopen. Berekeningen zouden daarover nog niet zijn, omdat de meeste projecten nog in de voorfase zitten. Hoe groot het door de minister aangevoerde stikstofprobleem op de individuele projecten drukt, daarover ontstaat dikke mist. Andere afwegingen van zijn besluit spelen volgens Harbers namelijk ook mee: een gebrek aan geld. Bovendien zet hij mensen en middelen liever in voor ’instandhouding’ van overige infrastructuur. „Die onderliggende stukken kan de minister mij toch gewoon toesturen?”, vraagt Stoffer nogmaals. Hij krijgt ze vooralsnog niet en vindt dat duidelijk onbevredigend.

Wantrouwen

Het gebrek aan volledige informatie voedt het wantrouwen van regiobestuurders die op de publieke tribune zitten. Sommigen hebben na decennialange onderhandelingen éindelijk handtekeningen (en geld) onder plannen voor infraprojecten gekregen. Sommige krabbels zijn gezet door voorgangers van Harbers, anderen (zoals Mariënheem) door nota bene deze verkeersminister zelf. Toch zijn ook die projecten ’on hold’ gezet. Dat besluit is eenzijdig in Den Haag genomen, erkent Harbers. „We hebben het regiobestuurders niet eens gevraagd. Dat kun je ook haast niet vragen van deze bestuurders.”

Wel staat hij open voor ’suggesties’ uit de regio zodat er in de tussentijd ’een paar noodmaatregelen’ genomen kunnen worden. Daarop klinkt gezucht vanaf de publieke tribune, maar ook bij Kamerleden. Behalve bij voormalig vroemvroempartij VVD. Die partij kijkt liever ’vooruit dan achteruit’, zegt Kamerlid Koerhuis. „Maar er gaan allemaal projecten juist níét door”, valt PVV’er Madlener de grootste coalitiepartij aan. „Ik begrijp dat optimisme bij de VVD niet.” Daarop krabbelt Koerhuis wat terug. Hij wil óók dat er meer projecten doorgang kunnen vinden.

Hoongelach

Die oproep klinkt veel breder. D66-Kamerlid Van Ginneken wil bijvoorbeeld weten ’wat wel of anders kan’, zeker ook in Mariënheem waar sprake is van een verkeersonveilige situatie. Ook pleit het Kamerlid voor ’bereikbaarheidsambassadeurs’, mensen uit de regio die een schakel vormen tussen Den Haag en regio. Dit leidt weer tot hoongelach in de vergaderzaal. „Het kan toch niet zo zijn dat stikstof boven mensenlevens gaat”, vult ook oppositielid Van der Plas (BBB) aan. „Hierdoor gaan ongelukken gebeuren.” Ze pleit voor een ’ministerie van plattelandszaken gevestigd op minstens honderd kilometer buiten Den Haag’.

Wat het CDA betreft moet het hele infrabeleid op de schop. Kamerlid Krul noemt het huidige systeem ’pervers’ en ziet dat dunbevolkte gebieden als de kop van Noord-Holland en bijvoorbeeld Drenthe en Groningen vrijwel altijd achter het net vissen. In Noord-Holland is dat bovendien omdat de Noordkoppers binnen de provincie moeten concurreren met de Metropool- en Vervoersregio Amsterdam, die veel meer capaciteit hebben om zaken naar hun eigen hand te zetten. Krul illustreert dat vele miljarden voor infraprojecten -ook nu nog- wél naar de Randstad vloeien. Ook hij roept Harbers op de projecten waar bijvoorbeeld verkeersveiligheid in het geding is gewoon door te zetten. „Als stikstof tegenover de veiligheid van mensen komt te staan verwacht ik de minister in de rechtszaal. Dan zien we wel wat de rechter belangrijker vindt.”