IJskoud en lenteachtig warm: ’Februari was een knotsgekke maand’

Wie de gemiddelde maandtemperatuur in De Bilt erbij pakt, ziet niets geks: 4,3 versus normaal 3,9 graden. Maar lokaal werd het op 9 februari maar liefst 16 graden onder nul, en afgelopen week tikten we juist bijna de 20 graden aan. „Februari was dan ook een knotsgekke maand”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Unieke koudegolf

Veel mensen zullen zich februari vooral herinneren door de vorstperiode, die begon met zware sneeuwval en harde wind en die vervolgens een week aanhield. Voor het eerst sinds 2013 vroor het streng in De Bilt. Regionaal kwam het zelfs tot een unieke koudegolf, waarbij het vijf dagen vriest en het kwik drie dagen onder de -10 duikt. De vorstperiode eindigde met een weekend waarop Nederland massaal de schaatsen onder bond.

Recordwarm

De dooi die daarna inzette, was eveneens overtuigend. „Nog nooit was de tweede helft van februari zo warm”, aldus Van Wezel. De gemiddelde temperatuur komt uit op 8,9 graden, verwachten de meteorologen. Dat is veel meer dan het normale gemiddelde van 4,3 en ook dan het oude record van 8,1 graden uit 1998.

Bovendien werd een recordlange reeks van zes dagen op een rij genoteerd waarop het kwik in De Bilt meer dan 15 graden aantikte. Op vier dagen sneuvelde het warmterecord.

Kans op nachtvorst

Februari was verder een zonnige en droge maand, en daarin komt ook in de laatste dagen weinig verandering. „De laatste dagen van februari blijft het droog, al krijgen we wel weer wat winterse omstandigheden terug. Er is weer kans op nachtvorst, en dus ook gladheid.” En zo begint de meteorologische lente ook met een klein beetje wintergevoel en ruiten krabben.