Versturen bombrieven stopte met de komst van coronavirus in Nederland

Tien bedrijven in Nederland werden begin dit jaar opgeschrikt door bombrieven. De dader eiste ongeveer één miljoen euro en is tot op heden spoorloos. Ⓒ POLITIE

AMSTERDAM - De afzender van de gevaarlijke bombrieven die begin dit jaar werden verstuurd naar bedrijven, heeft in totaal ongeveer een miljoen euro geëist. Ruim vier maanden onderzoek en zeker 250 tips hebben nog geen doorbraak in het onderzoek opgeleverd. Het is nu stil.