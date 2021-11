Kabinet worstelt met hulpgeld aan Afghanistan

„Ik schrok van de tweet van de Taliban als weergave van de gesprekken die een Nederlandse en Duitse diplomaat in Kabul hebben gevoerd”, zegt Knapen dinsdag in de Tweede Kamer. „De inhoud daarvan stond niet in verhouding tot de werkelijkheid zoals wij die zien, en beogen na te leven.”

Knapen was door PVV-leider Geert Wilders opgeroepen om opheldering te komen geven over de tweet, waarin Taliban-woordvoerder Abdul Qahar Balkhi schreef dat hij ’het initiatief van Duitsland en Nederland om alle salarissen van mannelijke en vrouwelijke onderwijs- en zorgmedewerkers te betalen’ verwelkomt. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan waarin het kabinet juist werd opgeroepen om geen hulpgeld te betalen aan Afghanistan, nu de Taliban daar de macht hebben overgenomen.

„Is de minister van plan om de terroristische Taliban direct of indirect te ondersteunen?”, briest Wilders. „In plaats van geld te besteden aan onze eigen zorg gaan we nu de zorg in Afghanistan spekken. Is de minister helemaal gek geworden?”

Knapen stelt dat het nog altijd in het Nederlands belang is om ervoor te zorgen dat er een veilige doorgang bestaat voor mensen die aanspraak maken op evacuatie uit Afghanistan. „De Taliban is daar de baas dus we moeten kijken naar de mogelijkheid die zij bieden. Hoe vervelend dat ook is.”

Hongersnood

Het kabinet wil in samenwerking met internationale bondgenoten voorkomen dat er hongersnood ontstaat in Afghanistan, en dat het land geen uitvalsbasis wordt voor terreur. „Tot slot willen we ook – en dat is misschien meer een ideaal dan een gedeeld belang, dat alles wat we de afgelopen jaren hebben geïnvesteerd in Afghanistan – zoals onderwijs voor meisjes overend blijft”, aldus Knapen. Nederland ontkomt er volgens hem daarom niet aan om in gesprek te blijven met de Taliban.

„Maar we gaan de Taliban niet financieren. De heer Wilders heeft gelijk als hij zegt ’zijn jullie helemaal gek geworden als je dat doet’. Nee, we zijn dus niet helemaal gek geworden.”

Ontwikkelingshulp bieden zonder dat de Taliban indirect worden gespekt is wel lastig, erkent Knapen. „We willen kijken of het mogelijk is buiten de Taliban om iets te doen aan financiering van gezondheidszorg en onderwijs, en dan primair voor meisjes. Dat wordt zoeken. Je zoekt naar mogelijkheden om hier toch iets te kunnen doen voor de mensen die het slachtoffer zijn van dit alles. Zonder dat er sprake is van erkenning van het regime.”

Kamerleden De Roon (PVV) en Van Dijk (SP) zijn geërgerd omdat de Kamer er via een tweet van de Taliban achter moest komen dat er gesprekken zijn geweest. De Nederlandse verklaring stond ergens verstopt op de Engelstalige website van het ministerie. Knapen ontkent dat het gesprek ’achter de rug om van de Kamer’ heeft plaatsgevonden, maar geeft toe dat de informatievoorziening beter had gekund. „Dat had netjes in het Nederlands op de website moeten staan. Het was een gezamenlijke verklaring van Nederland en Duitsland geweest, dus zo is dat gegaan. Maar er is geen sprake van dat dit achter de rug om van wie dan ook is gebeurd.”