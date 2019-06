OM eist 9 jaar cel voor moord op studente

Rechtbanktekening met verdachte Michael N. in het midden. Ⓒ Illustratie Petra Urban

ASSEN - Het Openbaar Ministerie heeft voor het doden van een Duitse studente tegen de 20-jarige Michael N. negen jaar cel geëist. Volgens het OM verstikte de man vorig jaar op 3 september in Emmen de eveneens 20-jarige vrouw met een kussen, nadat hij haar in haar hals had gestoken. De officier van justitie gaat uit van doodslag, omdat de man in een opwelling zou hebben gehandeld.