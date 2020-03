Man en vrouw dood na ongeluk in Eindhoven

De auto is op de Daalakkersweg tegen een boom aangereden. De bijrijder overleed ter plekke. De bestuurder zat bekneld en werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed.

Het onderzoek naar de toedracht van het ongeval is nog bezig. Achterin de auto zijn bussen lachgas gevonden, maar of die zijn gebruikt door de bestuurder is niet meer te achterhalen, aldus de politiewoordvoerder.