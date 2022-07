Baby overleden na vegan dieet; moeder schuldig bevonden aan moord

De jongen overleed in 2019 aan uithongering en woog maar 7 kilo. Ezra werd ter plekke dood verklaard, terwijl de andere kinderen (3 en 5) ook symptomen van uithongering vertoonden. Zo hadden zij een sterk vermagerd uiterlijk, een gele huid en rotte tanden. Bij de autopsie van Ezra ontdekten de artsen dat de jongen al een week geen eten had gekregen voor hij overleed. De kinderen kregen een dieet wat met name bestond uit mangoes, bananen, avocados en ramboetans, Ezra kreeg er tevens nog borstvoeding bij.

Sheila en haar man Ryan (30) werden al snel opgepakt en kunnen mogelijk een levenslange gevangenisstraf krijgen. De zitting van O’Leary duurde een week, waarna de jury haar schuldig achtte voor moord op de anderhalf jaar oude Ezra. Tijdens de zitting kwamen gruwelijke details naar boven. Zo negeerde zij de huilbuilen van haar zoon en was hij zo mager dat zijn botten overduidelijk zichtbaar waren. De avond voor Ezra overleed, had hij moeite met ademhalen. Maar in plaats van de ambulance te bellen, besloten zijn ouders naar bed te gaan. De ochtend daarna was het jochie overleden.

Sheila en Ryan wezen een pleidooiovereenkomst af waarin zij allebei 30 jaar cel zouden krijgen. Sheila is reeds schuldig bevonden aan moord, Ryan’s zaak moet nog voorkomen. Nu wacht mogelijk levenslang voor deze vegan-ouders.