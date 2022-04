Misdaad in metro New York loopt uit de hand: smeren van uitwerpselen, steekpartijen en schietpartijen

De schietpartij van dinsdag waarbij in een metrostation in New York in ieder geval 16 gewonden gevallen zijn is een van de vele misdaden in het metrostelsel van New York, waar reizigers al langer te maken hebben met een golf van criminaliteit. De cijfers liegen er niet om: in de metro is het aantal meldingen van criminele activiteiten sinds vorig jaar met 46 procent gestegen.

Alleen al in de maand maart is het aantal misdrijven in de metro met 55 procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar, dat blijkt uit cijfers van de New York City Police Department, waarover the Daily Mail schrijft. Er werden 180 misdaden gerapporteerd in maart van dit jaar, vergeleken met 118 misdaden in 2021.

Januari kende de grootste stijging, bijna een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor, met 198 gerapporteerde misdrijven tegenover 113 in de eerste maand vorig jaar. In januari werd onder meer een vrouw onder een metro geduwd door een dakloze man. De vrouw overleefde de moordaanval niet.

Topprioriteit

Na deze moord maakte burgemeester Eric Adams van de veiligheid in de metro’s zijn „topprioriteit.” Hij hield in februari een persconferentie in het station Times Square en beloofde dat hij voor meer veiligheid in de metro’s zou zorgen. In de dagen na de persconferentie werden zes mensen in de metro neergestoken. Ook werd een vrouw in een metrostation in het stadsdeel Queens van de trap geduwd en 13 keer met een hamer op haar hoofd geslagen. De vrouw raakte zwaargewond bij deze aanval, maar overleefde ternauwernood.

Walgelijk

In dezelfde maand was de metro van New York de plaats waar zich een walgelijke scene afspeelde: een man die door een vrouw werd afgewezen nadat hij haar had willen versieren nam wraak door in een zak te poepen en zijn ontlasting over de vrouw uit te smeren. De man werd gearresteerd.

Niet alleen ondergronds heeft New York te maken met toenemend geweld. In de hele stad nam het aantal schietincidenten toe van 260 in het eerste kwartaal vorig jaar, naar 296 dit jaar. Politiecommissaris Keechan Sewell had het vorige week nog over „continu, compleet onacceptabel geweld in de straten.”