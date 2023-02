Baby gevonden in boodschappentas op straat in Duitsland

Dat meldt de Duitse politie vrijdag. In de tas zat een pasgeboren jongetje. Hij werd gevonden door een 60-jarige vrouw die hem mee naar huis nam en meteen de hulpdiensten belde. Volgens de autoriteiten gaat het naar omstandigheden goed met hem.

Een van de lakens

In de tas zat ook een briefje met de vraag of het kind naar een zogeheten ’baby luik’ gebracht kon worden. Dat is een speciaal punt waar mensen anoniem hun baby veilig kunnen achterlaten waarna deze in een pleeggezin of weeshuis terechtkomt.

Het pasgeboren kind, zijn exacte leeftijd is onbekend, was in een laken gewikkeld. De politie heeft beelden van de lakens vrijgegeven in de hoop te achterhalen wie het jongetje heeft achtergelaten.