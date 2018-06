Renault Captur, Nissan Juke, Ford Ecosport, Dacia Duster, Opel Mokka, Volkswagen Crosspolo, Peugeot 2008, Mini Countryman, Citroën C4 Cactus, enzovoort, enzovoort. De lijst is uitgebreid en blijft groeien. De compacte suv's danken hun populariteit aan het feit dat ze ruimer en functioneler zijn dan een normale B-segment hatchback. Maar het belangrijkste argument is de toegenomen hoogte. Voor de één is de hoge instap een koopargument, voor de ander het betere overzicht op de weg.

Kies jij voor je volgende auto ook voor een B-segment cross-over? Zo ja, is dat vanwege de extra hoogte? Of heeft dit een andere reden? Zo niet, waarom niet? Wat mis je in dit segment? Laat het weten in de reacties!

De stelling: ‘Mijn volgende auto wordt een cross-over’