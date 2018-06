Ex-baas Pimco verliet bedrijf na klaagbrief dochter

El-Erian die naast oprichter Bill Gross verantwoordelijk was voor het beleggingsbeleid bij de obligatiereus, stelde dat een lijst van zijn dochter met gemiste afspraken, zoals haar eerste dag op school en haar eerste voetbalwedstrijd, de doorslag gaf om zijn baan bij Pimco op te zeggen.

Het onverwachtse aftreden van El-Eiran werd eerder nog toegeschreven aan de hevige spanningen met Gross, die zich als een dictator zou hebben opgesteld.

El-Erian, de zoon van een Egyptische diplomaat, kwam in 1999 bij Pimco, voluit Pacific Investment Management Co. Hij vertrok daar in 2006 en werd topman van Harvard Management. In 2007 keerde hij weer terug bij de obligatiebelegger.