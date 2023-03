Politie betrapt jongeren op heterdaad met gestolen verkeersborden

,,We kregen de melding van Politie Meldkamer Midden-Nederland om te gaan naar de Briljantlaan in Utrecht. Daar zouden zes jongens lopen met verkeersborden in hun handen en zij zijn daar gevestigd. Collega’s zagen vanuit het raam de jongens lopen en zijn zelf ook direct naar buiten gelopen.’’

Niet veel later kwam een eenheid van Politie Utrecht Centrum ter plaatse en kreeg de jongens in het zicht. Bij het zien van de politie gingen de jongens er te voet vandoor. ,,Gelukkig waren er meerdere eenheden in de buurt om ons te ondersteunen’’, zo melden ze op Instagram. ,,Na zowel een achtervolging met de auto als te voet is het gelukt om vijf van de zes jongens staande te houden.’’

Nadat alle jongens voorzien werden van een bekeuring hebben zij de verkeersborden teruggebracht.