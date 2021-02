Eigenaar blootblad ’Hustler’ Larry Flynt overleden

Flynt, die ook andere media uitgaf, zat sinds 1978 in een rolstoel. Hij raakte verlamd vanaf zijn middel na een moordaanslag.

Naast het uitgeven van blootbladen was Flynt ook bekend als voorvechter en verdediger van het eerste Amerikaanse amendement dat gaat over de vrijheid van meningsuiting. De uitgever werd vanwege die strijd in 1996 door acteur Woody Harrelson geportretteerd in de film The People vs. Larry Flynt.