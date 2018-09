Rusland wil speciale gezant voor ramp MH17

De Veiligheidsraad sprak vrijdag op Russisch initiatief over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid over rampvlucht MH17.

Tsjoerkin was opnieuw zeer kritisch over het onderzoek onder Nederlandse leiding naar de ramp. Hij uitte twijfels over de onafhankelijkheid en de transparantie. Ook staat er geen informatie in over onder meer een Oekraïens gevechtsvliegtuig dat volgens Rusland wellicht in de buurt van het ramptoestel is geweest.

Maar Groot-Brittannië noemde het onderzoek „gedegen, professioneel en gebaseerd op de feiten”. De Britse VN-ambassadeur maakte gehakt van de Russische zinspelingen op betrokkenheid van een Oekraïense straaljager. Volgens hem is er geen enkele aanwijzing voor het gebruik van bijvoorbeeld een boordkanon of een lucht-luchtraket en wijst alles op een raket die vanaf de grond is afgevuurd vanuit rebellengebied.

Minister Frans Timmermans van Buitenlandse Zaken kreeg ook het woord. Hij riep alle partijen op zich aan het staakt-het-vuren te houden en te zorgen voor een veilige toegang tot het rampgebied, zodat de onderzoekers hun werk kunnen hervatten.