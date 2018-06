OM: kopstuk oplichtersbende veertig maanden cel in

Met behulp van gestolen bankpassen van zowel bedrijven als particulieren drukte de organisatie in totaal 800.000 euro achterover, aldus het OM. De buit werd steeds in kleinere bedragen overgeboekt naar andere rekeningen en vervolgens verder doorgestort of gepind.

Buitgemaakt geld verdween zo in een mum van tijd ver uit het zicht. Aan het einde van de lijn werden volgens het OM bedragen cash opgenomen en vervolgens weer op een zakelijke rekening gestort, met de bedoeling het weg te sluizen naar het buitenland. Geld werd soms tot viermaal toe doorgestort, in steeds kleinere bedragen en naar steeds meer rekeningen. ,,Het was een kerstboommodel', aldus de officier van justitie.

Katvangers

De politie kwam B. op het spoor na de inbraak bij een bedrijf in Delft, waarbij in december 2009 een bankpas werd buitgemaakt en in een weekeinde vervolgens 73 mille van de rekening verdween. Bij het traceren van het geld stuitte de politie op een door B. gerund netwerk van tientallen bedrijfjes en katvangers. Van hen staan er deze weken 23 terecht.

Zij speelden volgens het OM allemaal een rol in de organisatie, waarin B. aan de touwtjes trok. Hij stuurde de ronselaars aan, die voor katvangers zorgden. ,,Zij hadden soms geen werk, huis of zelfs verblijfsvergunning"", aldus de officier van justitie. ,,Er werd ze geld beloofd dat ze nooit kregen. U had het goed en liep het minste risico", verweet ze B.

Die ontkent de grote vis te zijn waarvoor het OM hem houdt. Volgens hem werd op ad hoc basis samengewerkt. Ook claimt hij dat anderen hun rol hebben geminimaliseerd ten koste van hem. De aanklaagster gelooft daar niets van. ,,Hij was de spin in het web", zei ze. Ze matigde wel de strafeis omdat het lang heeft geduurd voordat de zaak voorkwam.