Arts redt leven van coronapatiënt met eigen bloed

Yücel Nalli ligt nog in het ziekenhuis voor zijn revalidatie, maar hij is de doktoren dankbaar dat ze met de experimentele behandeling zijn leven wisten te redden. Ⓒ IF, via het Nieuwsblad

Het was erop of eronder, had de dokter gezegd. Maar omdat Yücel Nalli uit Gentbrugge na dertien dagen in kunstmatige coma steeds verder afgleed richting de dood, stemde zijn echtgenote ermee in om haar man als proefkonijn te gebruiken voor een experimentele behandeling. Het was de eerste keer in een Belgisch ziekenhuis dat een Covid-19-patiënt antistoffen kreeg toegediend van een genezen patiënt. „En toen gebeurde het wonder.”