Man stikt in frikandel

Om even voor een uur 's nachts kwam er op de meldkamer een telefoontje binnen dat iemand zich had verstikt in zijn nachtelijke snack. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter uit Rotterdam, werden opgeroepen om hulp te verlenen in de Adriaan de Jongestraat in Haarlem.

Twee ambulances en twee politiewagens waren al snel ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer eerste hulp verleend, en voor verdere zorg overgebracht naar het ziekenhuis. Het gealarmeerde traumateam hoefde uiteindelijk niet meer ter plaatse te komen.