Alkmaarse partij OPA mag naam gebruiken

De strijd om de naam OPA tussen de landelijke politieke partij en de lokale partij in Alkmaar, lijkt beslecht. OPA in Alkmaar mag onder die naam meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen in november. Dat heeft de landelijke OPA (Ouderen Politiek Actief) besloten. De partij steunt de Onafhankelijke Partij Alkmaar, maakte zij zondag bekend.