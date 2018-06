Ooit hielp ik voor een reisreportage in deze krant bij de opbouw van een nieuw dorp in het door een tsunami getroffen India. Ik moet nog steeds denken aan de verbijsterde blikken van de dorpsbewoners. Al die rijke witte toeristen die daar zwaar transpirerend hún huis stonden te schilderen! Je zag ze denken: vreemde jongens die Hollanders….

De deelnemers vonden het allemaal geweldig. Ze werkten zich een slag in de rondte en verlieten het dorp na een week met een enorm goed gevoel. Want dat koop je volgens mij middels zo'n reis, een goed gevoel. Maar is het werk ook echt nodig? Voor het geld van de trip kun je 400 potten verf kopen plus drie jaar arbeid van een plaatselijke schilder.

Of ben ik nu akelig nuchter? Vooral jongeren vinden het geweldig om in het buitenland vrijwilligerswerk te gaan doen en leren zodoende dat niet in elk land de gouden kansen voor het oprapen liggen. Helpen in een verzorgingstehuis of activiteiten ondernemen met gehandicapte kinderen, de mogelijkheden zijn legio. Maar waarom doet de plaatselijke bevolking dat niet zelf?

In het Cambodja Wildlife Sanctuary, een park voor geredde olifanten, kunnen vrijwilligers bij voorbeeld bomen planten, paden maken, programma's voor kinderen opstellen en helpen met kleine verbouwingen. Ik schat dat je voor reis en verblijf minimaal 2000 euro kwijt bent; daar kunnen heel wat lokalen voor aan het werk.

Maar misschien ben ik hier te cynisch over. Wat vindt u? Heeft u wel eens zo'n vrijwilligersvakantie ondernomen en hoe vond u het? Zou u het graag willen doen of, sterker nog, heeft u een goed doel in den vreemde dat u graag met raad én daad wil ondersteunen? Mail mij op checkpoint@telegraaf.nl