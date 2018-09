Familie gegijzelde Brit krijgt smeekboodschap

Het is haar tweede oproep. Allan Henning was vorige week te zien in een video die ISIS publiceerde van de onthoofding van de Britse hulpverlener David Haines. Na de brute moord kwam Henning in beeld en dreigde de beul dat hij de volgende zou zijn als Groot-Brittannië zich niet zou terugtrekken uit de internationale coalitie tegen IS. Ook toen vroeg Barbara om de vrijlating van haar man.

Barbara zegt in de verklaring dat haar man „samenwerkte met moslims om de meest kwetsbaren in Syrië te helpen. Daaraan is niets veranderd”. Ze snapt niet waarom „leiders van ISIS nog altijd het leven van Henning bedreigen. Een islamitische rechtbank heeft bepaald dat hij geen spion is of een bedreiging vormt. Laat Allan alsjeblieft gaan”.

De 47-jarige Henning was in Syrië om medische hulpmiddelen te leveren aan vluchtelingen in het noorden van het land. Daar werd hij eind december ontvoerd.

ISIS plaatste dinsdag nog een video waarin een andere Brit te zien is. Journalist John Cantlie, die al sinds eind 2012 in handen van de extremistische groep zou zijn, uitte in het filmpje kritiek op de voorbereidingen van de aanvallen op ISIS. De video kwam kort nadat de Verenigde Staten en een aantal Arabische landen waren begonnen met luchtaanvallen op ISIS in Syrië.

Ondanks de dreigingen tegen Britse gijzelaars zei premier David Cameron dinsdag (lokale tijd) in New York dat „de strijd tegen ISIS er niet één is waar je niet aan kan meedoen”. Groot-Brittannië wil meedoen aan de luchtaanvallen op ISIS in Irak. Cameron zal daar naar verwachting deze week een besluit over nemen. Het is nog niet duidelijk of hij ook wil bombarderen in Syrië.

Volgens de premier wil ISIS wereldwijd het kalifaat uitbreiden. „Deze mensen willen ons vermoorden”, aldus Cameron. Een internationale strijd is dan ook onontbeerlijk om ISIS te vernietigen.