Man verstopt drugs in tasje 2-jarig neefje

Ⓒ Politie

HALSTEREN - Een 32-jarige man uit Schiedam heeft zaterdag in het Brabantse Halsteren geprobeerd drugs te verbergen in een door zijn 2-jarige neefje gedragen heuptasje. De man is aangehouden, het jongetje is na overleg met de Kinderbescherming onttrokken aan het ouderlijk gezag en elders ondergebracht, meldt de politie.