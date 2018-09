VS geven beelden aanval Syrië vrij

Op een van de video's is te zien hoe bommen een opslagplaats van ISIS in Abu Kamal met de grond gelijk maken. Op een ander is een aanval te zien op een gebouw van de terreurgroep in de buurt van Ar-Raqqa.

Het Pentagon heeft laten weten dat de aanvallen een groot succes waren en dat ze ,,nog maar het begin'' zijn. Er zijn meer dan 160 raketten of projectielen afgevuurd, vrijwel allemaal precisiewapens die doel troffen.

De meeste aanvallen zijn uitgevoerd door Amerikaanse toestellen, maar Arabische landen uit de regio hebben ook luchtaanvallen uitgevoerd.