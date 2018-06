'Piet blijft zwart in meeste gemeenten'

De meeste organisatoren van de intocht zeggen geen klachten te hebben gekregen over de Pieten en dus houdt de metgezel van de Sint zijn donkere kleur, zijn pruik en de gestifte lippen. Een enkele intocht wordt extra aangezet, zoals in Assen met 400 Zwarte Pieten en negen praalwagens. Vaak geven comités en gemeentes echter aan niet per se tegen verandering te zijn en wordt daarover, in navolging van de landelijke discussie over het uiterlijk en karakter van Piet, ook nagedacht. Maar de veranderingen moeten dan wel geleidelijk worden ingevoerd.

Alleen Amsterdam en Utrecht hebben aangegeven de komende intocht wat aan te passen. De Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan zei dat „Piet verder gaat veranderen om van de negroïde stereotypering en het koloniale verleden af te komen”. Utrecht zal volgens NRC „rekening houden met gevoeligheden, zonder het traditionele karakter van de intocht drastisch of versneld te veranderen”.

Enkele gemeenten gaven aan nog te wachten op het oordeel van de Raad van State, die zich vanaf 16 oktober buigt over het beroep dat Amsterdam heeft aangetekend tegen de beslissing van de Amsterdamse rechtbank dat burgemeester Van der Laan de vergunning voor de sinterklaasintocht van 2013 opnieuw moet bekijken. Hij had beter naar de grieven van de tegenstanders van Zwarte Piet moeten luisteren, concludeerde de rechtbank. Van der Laan vindt dat de discussie over Zwarte Piet in de samenleving en niet in de rechtbank gevoerd moet worden.