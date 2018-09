Met je huisdier op vakantie

Met het vliegtuig

Er zijn drie manieren om je huisdier mee te nemen als je gaat vliegen. Indien jouw kat, hond of konijn niet meer dan 6 kilo weegt, kan het in de cabine van het vliegtuig bij jou blijven. Je kleine vriend blijft dan steeds bij jou in een reistas. Een andere mogelijkheid is dat je huisdier in het bagageruim geplaatst wordt. Indien de kennel en het dier samen meer dan 75 kilo wegen, moet het als cargo vervoerd worden.

Als je overweegt om met je huisdier op het vliegtuig te stappen, moet je met nogal wat zaken rekening houden. Vraag eerst en vooral advies aan je dierenarts . Sommige dieren mogen helemaal niet vliegen of zijn er niet gezond genoeg voor.

. Sommige dieren mogen helemaal niet vliegen of zijn er niet gezond genoeg voor. Neem vervolgens contact op met de luchtvaartmaatschappij , want er gelden bij elke maatschappij andere regels. KLM heeft bijvoorbeeld een uitstekende service, inclusief hondenhotel en verzorgster.

, want er gelden bij elke maatschappij andere regels. KLM heeft bijvoorbeeld een uitstekende service, inclusief hondenhotel en verzorgster. Vliegen kan, net zoals voor de meeste mensen, ook voor je huisdier erg zenuwslopend zijn. Zorg er dus voor dat hij zich helemaal op zijn gemak voelt. Probeer directe vluchten die niet te lang duren te boeken.

die niet te lang duren te boeken. Voorafgaand aan je vlucht is het belangrijk dat je huisdier goed gehydrateerd is. Als je met je hond reist, is het slim om een stevige wandeling met hem of haar te maken vlak voor vertrek.

is. Als je met je hond reist, is het slim om een stevige wandeling met hem of haar te maken vlak voor vertrek. Zorg ook zeker dat je de nodige reisdocumenten van je beestje bij je hebt. Zonder identificatie (door bijvoorbeeld een chip), een paspoort, vaccinaties en een gezondheidscertificaat mogen jullie niet reizen. Let op: een geldige gezondheidsverklaring, ondertekend door een erkende dierenarts moet tussen de twee en acht dagen voor vertrek opgesteld zijn!

Met de auto

In Europa gelden in elk land andere regels voor het vervoeren van je huisdier in de auto. In de meeste huurauto's mag je ook huisdieren vervoeren zolang je de auto na afloop schoon achterlaat.

Ook als je met de auto reist is een identiteits- en inentingsbewijs nodig.

nodig. Zorg er voor dat de auto niet te warm is. Reis je met een hond en hangt die graag met zijn kop uit het raam? Laat dat liever niet toe. Het is absoluut niet gezond!

is. Reis je met een hond en hangt die graag met zijn kop uit het raam? Laat dat liever niet toe. Het is absoluut niet gezond! Laat je huisdier ook om de twee uur , net zoals zijn baasje, even de benen strekken. Ook voor dieren is het moeilijk om lang stil te zitten in een kleine ruimte.

, net zoals zijn baasje, even de benen strekken. Ook voor dieren is het moeilijk om lang stil te zitten in een kleine ruimte. Laat beesten zeker niet loslopen in de auto.

Met de trein

Bij de NS is het vervoer van kleine huisdieren, die in een tas/mand of op schoot gehouden kunnen worden, gratis. Voor grote honden, die verplicht aan de lijn moeten, moet je een 'dagkaart hond' aanschaffen voor 3 euro.

Voor internationale treinen gelden andere voorwaarden:

In de Eurostar worden geen huisdieren toegelaten, enkel blindegeleidehonden worden onder strikte voorwaarden toegelaten.

worden geen huisdieren toegelaten, enkel blindegeleidehonden worden onder strikte voorwaarden toegelaten. Bij de Thalys is het vervoer van kleine honden en katten gratis. Gemuilkorfde honden hebben een ticket nodig. Dit kost je 50% van de prijs voor volwassenen.

is het vervoer van kleine honden en katten gratis. Gemuilkorfde honden hebben een ticket nodig. Dit kost je 50% van de prijs voor volwassenen. Als je reist met de TGV moet een kleine hond of kat in een kooi of mand en betaal je een vast bedrag van 10 euro. Een ticket voor gemuilkorfde honden kosten 50% van het ticket voor volwassenen.

In een hotel

Vele hotelketens laten huisdieren toe als je een kleine vergoeding betaald, maar vraag dit zeker na voordat je reserveert. Uit respect voor de andere gasten let je er natuurlijk op dat je huisdier zich netjes gedraagt. Laat je beestje nooit loslopen maar hou het steeds aan de lijn. Het is handig om te checken waar er een dierenarts in de buurt is op je plek van bestemming. Zorg ook voor voldoende voeding en zeker in warmere landen voor genoeg water.

Ben jij wel eens met je huisdier op reis geweest? Deel je ervaringen met Reiskrant via een reactie op dit artikel.