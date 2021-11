Drie auto’s vernield door explosie in Rucphen

Binnenland

Waterstofbus vat vlam in Doetinchem: ’Pas op voor explosies’

De brandweer in Doetinchem is donderdagmiddag massaal uitgerukt vanwege een waterstofbus die in brand staat. Er is sprake van explosiegevaar. Hulpdiensten waarschuwen mensen om weg te blijven. Er is een NL-alert uitgegaan. Mensen in de buurt wordt verzocht ramen te sluiten.