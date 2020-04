Duitsers steunen WHO in beraad met Trump

Merkel sprak haar grote steun uit voor de WHO, meldt haar woordvoerder. Ⓒ EPA

BERLIJN - In een overleg met de Amerikaanse president Trump heeft Duitsland de belangrijke rol van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de strijd tegen de coronapandemie onderstreept. Trump vindt juist dat de WHO heeft gefaald en draaide daarom de geldkraan dicht.