’Miljoenen terug van SvPO-scholen’

„Het opzeggen van het vertrouwen in de bestuurder door zowel de schoolleiders als de medezeggenschapsraden van alle acht scholen, onderstreept voor mij hoe belangrijk het is dat deze bestuurder nu snel vertrekt”, zegt Wiersma zondag in een reactie. „Alleen dan kan alle aandacht weer naar goed onderwijs voor de leerlingen en kunnen de financiën weer op orde komen.”

Van Denderen heeft inmiddels zelf al aangegeven te vertrekken en verbindt daar geen voorwaarden aan. „Daar ben ik blij mee”, zegt Wiersma. „De volgende stap is nu het aanstellen van een nieuw interim bestuur. Wat mij betreft nog deze week.”

Miljoenen terughalen

De minister wil daarnaast miljoenen aan onderwijsgeld terughalen. „Er is 22,5 miljoen uitgegeven aan zaken waar onderwijsgeld niet voor bedoeld is”, aldus Wiersma. „Daar heeft de Inspectie ook aangifte van gedaan. Dit geld moet nu ook als de wiedeweerga weer terugbetaald worden.”

Het ministerie en Van Denderen liggen al geruime tijd met elkaar overhoop. Een aantal weken geleden eiste Wiersma het vertrek van de schoolbestuurder, nadat uit Inspectierapporten bleek dat er sprake was van financieel wanbeheer. In maart deed de Inspectie aangifte tegen Van Denderen, vanwege het vermoeden van strafbare feiten.

Zeer zwak

Daarnaast laat de kwaliteit van de SvPO-scholen te wensen over. Drie van de acht scholen – de groep heeft scholen in onder meer Utrecht, Amsterdam en Hoorn – krijgen het oordeel ’zeer zwak’, en ook de rest van de scholen moet op onderdelen de kwaliteit verbeteren.

Het frustreert Wiersma dat scholen lang weg kunnen komen met het bieden van slecht onderwijs, zei hij eerder in gesprek met De Telegraaf. „Je kan hier als school heel lang door het ijs zakken voordat wij zeggen: het is klaar. Het irriteert mij dat scholen jarenlang achter elkaar slecht beoordeeld worden. Daarbij weet je eigenlijk dat ze jarenlang onder de maat onderwijs geven aan leerlingen.” De nieuwbakken minister is naar eigen zeggen dan ook van plan om daar sneller tegen op te treden. „Het gaat ten koste van kinderen. En vooral bij kinderen die jong zijn, is dat is nogal wat.”