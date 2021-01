Ondernemer Geleen boos om boete: ’Ik wilde mijn zaak beschermen’

Michael Jansen kreeg maandagavond filmpjes opgestuurd van rellende plunderaars. Hij schrok, sprong in de auto en reed vanuit Valkenburg naar zijn zonnebankstudio in Geleen. „Er staat voor een vermogen aan apparatuur binnen”, vertelt hij tegen Hart van Nederland.

Toen Jansen naar eigen zeggen net de studio wilde dichttimmeren, kwamen er meerdere agenten aan. Hij kreeg een boete van 95 euro. De avondklok was immers ingegaan.

Een andere ondernemer en de overbuurman van Jansen, café-eigenaar Rob Slangen, valt hem bij. „Twee straten verderop trekt plunderend tuig door de straten van Geleen en daar doet de politie niets aan! Sterker nog, daar rennen ze gewoon voor weg! In plaats daarvan pakken ze een hardwerkende ondernemer die toch al hevig wordt getroffen door de coronacrisis en geven ze die een dikke boete. Bah, wat een helden...”

Politie: ze mochten daar niet zijn

Slangen filmde het gebeuren en zette het op sociale media. Hij spreekt van ’arrogantie’ bij de politie door ’met zijn allen, inclusief undercoveragenten, op één iemand af te springen’. Michael Jansen zegt achteraf vooral verdrietig te zijn. „Omdat ik mij behandeld voel als een misdadiger. Zegt u nou zelf; dat heb ik toch niet verdiend?”

De politie heeft op Facebook gereageerd op het verhaal van de inwoners, zonder namen te noemen. Een woordvoerder verwijst naar dat bericht. Volgens de agenten was het op moment van het incident allereerst inmiddels rustig geworden. De dreiging was weg, al is onduidelijk of de ondernemers dit konden weten. De agenten deelden twee boetes uit. Eén persoon werd aangehouden, volgens de politie wegens verboden wapenbezit.

„Rond 21.00 uur was de rust redelijk teruggekeerd en rond 21.30 uur heeft de politie afgeschaald. Deze ondernemers bevonden zich na 21.00 uur op straat. Ze stonden voor een café waarvan de deur geopend was. Ze bevonden zich niet binnen in hun eigen zaak. Er was op dat moment geen reden om zich niet aan de avondklok te houden en discussie met de politie aan te gaan.”