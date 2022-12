Premium Het beste van De Telegraaf

Profiel Nazi-oma Irmgard Furchner: wie is deze ’duivelse secretaresse’ van Stutthof?

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

Irmgard Furchner in juni van dit jaar bij de behandeling van de strafzaak tegen haar in de rechtbank van het Noord-Duitse Itzehoe. Ⓒ ANP/HH

Itzehoe - Was ze ’slechts’ op de verkeerde plek op het verkeerde tijdstip, of was Irmgard Furchner, die als tiener in een nazi-concentratiekamp werkte, ’een duivelse secretaresse’ die een belangrijke rol speelde bij de dood van vele duizenden Joden? De inmiddels 97-jarige vrouw hoort dinsdag van de rechter welke straf ze krijgt.