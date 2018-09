Philips stoot lichtdivisie af

De onderdelen die worden samengevoegd hadden vorig jaar een omzet van 15 miljard euro, de inkomsten bij de lichtdivisie bedroegen 7 miljard euro. Daarmee hebben ze volgens Philips voldoende schaalgrootte om te profiteren van het erfgoed van meer dan 120 jaar innovatie.

Philips overweegt meerdere opties voor ,,alternatieve eigendomsstructuren'' voor de lichtdivisie. Meer informatie over dit proces volgt in 2015. Volgens het bedrijf kan de lichtdivisie op eigen benen beter inspelen op kansen in de ,,fundamenteel veranderende'' lichtmarkt. In juni zette Philips al de productie van onderdelen voor led-verlichting en autolampen apart.

Gisteren schreef De Telegraaf al over het hoe en wat van de naderende splitsing.

Frans van Houten

Bestuursvoorzitter Frans van Houten zei in een toelichting dat de afsplitsing van de lichtdivisie 12 tot 18 maanden in beslag neemt. Eric Rondolat, in wie de topman zijn volste vertrouwen uitsprak, blijft leiding geven aan het onderdeel.

De ingrepen brengen volgens Philips extra kostenbesparingen voort, 100 miljoen in 2015 en nog eens 200 miljoen in 2016. De herstructurering brengt echter ook een eenmalige kostenpost van 50 miljoen euro met zich mee. Banenverlies in ondersteunende functies als IT, vastgoed en personeelszaken zijn volgens Van Houten niet uitgesloten.

Analisten zijn verdeeld over de stap. Jos Versteeg van Theodoor Gilissen vindt dat Philips nu duidelijker is over de toekomst, en activiteiten de aandacht kan geven die ze verdienen. Corné van Zeijl van Actiam verbaast zich daarentegen over de combinatie Healthcare en Consumer Lifestyle. "Dat zijn totaal verschillende producten en markten."

Het lopende besparingsprogramma, minder zware negatieve wisselkoerseffecten dan in de eerste helft van dit jaar en enige verbetering van de lichtmarkten in Europa en de VS hebben naar verwachting een positief effect op de resultaten in de tweede jaarhelft. Daar staan echter aanvullende kosten voor een fabriek in de VS, voorzieningen voor juridische zaken en zwakte in verscheidene markten tegenover. Derhalve verwacht Philips dat het bedrijfsresultaat in de tweede helft wat lager uit zal vallen dan een jaar eerder.

Op de beurs schoot de koers van Philips omhoog.

