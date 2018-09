Uitzendkracht steekt filiaal Randstad in brand

Een uitzendkracht heeft dinsdagochtend brand gesticht in een kantoor van uitzendbureau Randstad in het centrum van Tilburg. De man kwam het kantoor aan de Schouwburgring binnengelopen en gooide een jerrycan benzine leeg over de bureaus. Acht personeelsleden wisten op tijd te vluchten. Ze zijn opgevangen. Het kantoor is helemaal uitgebrand. De verdachte is aangehouden.