'Plek voor hond en kat in atoomschuilkelder'

In de tijd van de Koude Oorlog zijn op strategische plekken in Nederland zogenoemde massaschuilplaatsen gebouwd. Apeldoorn had een massaschuilplaats voor 7500 mensen, maar die is ondertussen omgebouwd tot parkeergarage.

De PvdD wil weten of er nog andere schuilkelders in Apeldoorn zijn en hoe het toegangsbeleid voor dergelijke plaatsen is. Volgens de fractie stijgt de angst voor nucleair terrorisme.