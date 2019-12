Kamer verbijsterd over zwartgelakte dossiers

De stukken zijn gestuurd om de ouders inzicht te kunnen geven hoe het zo vreselijk heeft kunnen ontsporen bij de Belastingdienst en ze tot wanhoop werden gedreven met onterechte naheffingen.

De eerste mensen hebben hun dossier gekregen, en wat blijkt: pagina na pagina zijn alle conversaties zwartgelakt.

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt die de gedupeerden van begin tot het eind bijstond, reageert verontwaardigd op Twitter:

Kamerlid Renske Leijten van de SP die zich ook heel intensief bemoeide met de gedupeerden, zegt ’sprakeloos’ te zijn van het zwarte dossier. Zij was de eerste die dinsdagavond het filmpje deelde van de zwartgemaakte stukken.

Willeke Ravenna, klokkenluider in de zaak, vraagt zich af of het geen 1 aprilgrap is van het ministerie. „Kijk en huiver”, schrijft zij.

Joshua Jacobs vermoedt een nieuwe doofpot. „Hoe kan een persoonlijk dossier niet deels maar gewoon totáál uitgevlakt zijn? Gaat dit niet richting sabotage van bewijsmateriaal van mogelijk gemaakte fouten?”

De actie van de ambtenaren leidt alom tot hoongelach op Twitter. ’AntonPrince’ bedacht een gedichtje: