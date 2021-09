Rechter: QR-loos restaurant Waku Waku blijft dicht

Volgens de rechtbank worden met het coronabewijs grondrechten ingeperkt, maar zit aan het coronabeleid onvermijdelijk een politiek-bestuurlijk aspect. Het beheersen van de pandemie is een gerechtvaardigd doel. Het is verder aan de minister het beleid te bepalen, en aan burgemeester Sharon Dijksma te handhaven.

Niet discrimineren

Uitbaters Naphassa Parinussa en Floris Beukers nemen een principieel standpunt in: ze willen niet discrimineren. Met een personeelsbestand bestaand uit samen 22 nationaliteiten, verschillende geaardheden en politieke overtuigingen en zowel gevaccineerde en niet-gevaccineerde medewerkers vinden ze dat ze geen andere keuze hebben.

De rechter probeerde het duo nog over te halen om tijdelijk toch de QR-code onder protest te scannen, zolang het bezwaar bij de gemeente liep. Dat zag Beukers niet zitten. „Discrimineren is geen optie, ook niet voor heel even.” Aan die principes zijn echter consequenties verbonden: „U krijgt geen gelijk.” Er is geen hoger beroep mogelijk.

Emotioneel

Parinussa was aan het eind van de zitting in de ochtend te emotioneel voor een slotwoord. Het restaurant aan het Vredenburg is al dagen het middelpunt van discussie. Drie dagen van protest voor de deur, met een bont gezelschap aan demonstranten, dragen daar voor een niet onbelangrijk deel aan bij. „Mijn hoofd is overuren aan het draaien om het te overzien”, zei Beukers. „Dit is niet echt mijn bedoeling, we hadden niet gedacht dat het zo groot zou worden.”

Politieagenten in gesprek met de eigenaren van horecazaak Waku Waku. Ⓒ ANP SEM VAN DER WAL

Waku Waku had tot dan toe alle regels gevolgd, erkende ook de juriste van de gemeente Utrecht. Maar omdat de regels worden overtreden moest gehandhaafd worden. „We zijn er helaas nog niet met z’n allen, de pandemie is een feit. Het idee van de QR-code is de samenleving van het slot te halen, ook voor de kwetsbare groepen. Niemand zit te wachten op het terugdraaien van versoepelingen.”

Internationale verdragen

De advocaten van Waku Waku, Gertjan Teeuwen en Petra Schilder Spel, wezen in hun pleitnota van zeven kantjes onder meer op de internationale verdragen die geschonden zouden worden. Ook werd geconstateerd dat de toegangscontrole wel geldt voor horeca, maar niet voor supermarkt of winkel.

Ondanks dat via crowfdunding door duizenden donoren al een slordige kwart miljoen euro is opgehaald, staat Waku Waku door onder meer een belastingschuld en ’minimale steunmaatregelen van de overheid’ het water aan de lippen, aldus de advocaten. „De financiële situatie van het restaurant is nog slechter geworden. Iedere eurocent telt.”