Angstige momenten Nederlandse sopraan tijdens aanslag Wenen: ’Het hele operagebouw is omsingeld’

Operazangeres Eva-Maria Westbroek (omcirkeld) in Wenen tijdens aanslag. Ⓒ ANP/HH

PARIJS /WENEN - De Nederlandse operaster, sopraan Eva-Maria Westbroek beleefde maandagavond en nacht in de Staatsopera van Wenen, angstige uren. Ze schitterde in de laatste voorstelling van de opera Cavaleria Rusticana als hoofdrolspeler Santuzza toen de terroristische aanval op de Weense binnenstad plaatsvond. Samen met het publiek moest de hele cast van de opera uit veiligheidsoverwegingen urenlang in het gebouw blijven.