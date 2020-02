’Nederlands’ cruiseschip doolt rond voor kust Azië wegens coronavirus

Aan boord zijn 1400 passagiers, waaronder een honderdtal Nederlanders, en 800 bemanningsleden. De Nederlandse HAL-directeur Nico Bleichrodt bevestigt de barre vaartocht. ,,De coronamaatregelen van overheden in het Verre Oosten worden ingrijpender. We doen er al alles aan om onze schepen om te leiden, maar dat kan niet van de ene op de andere dag.”

Westerdam niet welkom in Manila

Volgens Bleichrodt zijn nieuwe vaarroutes weg van China wel degelijk in overleg met alle lokale autoriteiten tot stand gekomen. ,,Maar toch ondervinden we dan ineens problemen, zoals deze week in Manila, waar de Westerdam niet naar binnen mocht. Ook in Vietnam zijn er zware restricties.” Ook onder andere op de Seabourn Ovation met duizend opvarenden mocht niemand het schip daar verlaten. Dat zet nu noodgedwongen koers naar Thailand.

Populaire cruisehavens als Hongkong en Shanghai zijn volgens hem taboe. ,,We wijken uit naar Japan en Korea, waar we nog wel de kust mogen volgen. Overal worden passagiers en bemanningen streng gecontroleerd op koorts, herkomst en reisgedrag. We proberen onze vaargasten onderweg zo goed mogelijk op te vangen. Als het mag maken ze excursies.”

Cruiseschip Diamond Princess met aan boord 3000 passagiers is in quarantaine geplaatst voor de kust van Japan. Ⓒ AFP

’Alle cruiseschepen weghalen uit Verre Oosten’

Bleichrodt wil alle HAL-schepen voorlopig weghalen uit het Verre Oosten. ,,Doodzonde voor deze regio, maar er is weinig keuze. Zo gaat de Westerdam naar Alaska voor de zomercruises.” Hij benadrukt dat de gezondheid van alle cruisereizigers voorop staat. ,,We hebben echt te maken met overmacht.”

Op alle cruiseschepen gelden aangescherpte hygiëne en veiligheidsmaatregelen. Omdat er vaak duizenden mensen dicht op elkaar zitten, is de kans op overdracht van het coronavirus relatief groot. In Tokio is een compleet schip van Princess Cruises in quarantaine geplaatst, omdat er één besmet geval, een 80-jarige man uit Hongkong, is geconstateerd.

Chinezen cruisefanaten

Het probleem is volgens een vaardeskundige ook dat Chinezen fanatieke cruisegangers zijn. Sommige rederijen gaan over tot het weren van alle passagiers met een Chinees paspoort. Ook mensen die de laatste twee tot vier weken in China zijn geweest, worden aan boord geweigerd.