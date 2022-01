Premium Het beste van De Telegraaf

Vluchtelingen zijn bang voor nieuw geweld Zelfs artsen niet veilig voor junta Myanmar

Door Annelie Langerak

Een Myanmarees jongetje in een vluchtelingenkamp in Mae Sot. Ⓒ REUTERS

MAE SOT - Duizenden artsen in Myanmar zijn doelwit van de wrede junta die bijna een jaar geleden de macht greep. Ze weigeren onder het militaire regime te werken en een groot deel van de zorg in het land is ondergronds gegaan.